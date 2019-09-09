Киев, 9 сентября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. США не признают результаты выборов в государственный совет Крыма. Об этом сообщили в посольстве США на Украине 9 сентября на странице в социальной сети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мы не признаём результаты так называемых выборов, проведённых «оккупационными властями» России», — сказано в сообщении.

В посольстве США ещё раз подчеркнули свою позицию касательно принадлежности Крыма и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичным заявлением выступило министерство иностранных дел Литвы.

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Напомним, Крым вошёл в состав России после вооружённого госпереворота, который произошёл на Украине в начале 2014 года. Воссоединению Крыма и России предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова одобрило эту идею.