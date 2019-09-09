Киев, 9 сентября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. На Украине критически оценили молдавско-российские договоренности по газу, о достижении которых ранее заявили президенты стран, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Напомним, что президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что согласно договоренностям с Владимиром Путиным в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем даже возможно снижение. Тарифы для конечных потребителей не вырастут, а уже с 1 октября 2019 г. цена поставляемого российского газа для молдаван снизится, добавил он.

Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявляет, что нынешняя цена на российский газ для Молдавии в 237 долларов за тысячу кубометров (по информации украинского чиновника) должна подтолкнуть правительство в Кишинёве к «определенным выводам».

«Простая математика говорит о том, что если бы Молдова сейчас покупала газ в Словакии и везла к себе через Украину, то цена на входе была бы около 190 долл., что на 20% ниже «газпромовской». А если из цены отнять транспортировку до Словакии и обратно, то цена на российский газ в Молдове должна быть сейчас около 110−120 долл., что в два раза меньше текущей», — заявил Макогон.

ИА REGNUM напоминает, что еще в июне этого года Киев усиленно начал раскручивать тему продажи реверсного газа Молдавии и даже оформил официальное предложение сменить поставщика.

«Украина готова поддержать Молдову — мы уже направили соответствующее официальное письмо… Мощности украинской ГТС позволяют молдавским компаниям закупить в ЕС и прокачать на свою территорию необходимые для страны объемы газа», — говорилось в заявлении «Нафтогаза».

В июле государственные СМИ Украины уже подали как факт, что Молдавия готова покупать газ у Киева вместо России, но дальнейшего развития тема не получила.