Лондон, 9 сентября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Bentley планирует выпустить ограниченную серию осовремененного довоенного Blower 1929 года. Об этом 9 сентября сообщается на портале Глас.ру.

Glas.ru Bentley Blower

Всего автокомпания намерена создать 12 копий знаменитого спорткара, построенного сэром Тимом Биркином. Причём оригинал машины был изготовлен всего в четырёх экземплярах.

Спортивные авто принимали участие в соревнованиях на выносливость. Одним из таких было 24-часовое ралли Ле-Мана. Стоит отметить, что все четыре авто были сохранены автоконцерном.

Что касается планов по выпуску современных версий модели, то они включают в себя сохранение конструкции оригинальных моделей. Единственными существенными изменениями в авто будут внедренные: стальная рама, механические барабанные тормоза и рессорная подвеска. Они необходимы для повышения безопасности водителя и пассажира.

Сообщается, что в движение машину будет приводить оригинальный 240-сильный двигатель 4398cc рабочим объёмом 4,4 л с 16-ю клапанами.

Напомним, по итогам января-июля 2019 года в Москве было реализовано 115 новых Bentley. Таким образом, российская столица заняла первое место по продажам авто этого бренда среди регионов РФ.

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