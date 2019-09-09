Липецк, 9 сентября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Победа Игоря Артамонова на выборах главы Липецкой области далась ему непросто из-за жёсткой конкуренции со стороны КПРФ, считает доктор политических наук Владимир Слатинов.

Admlip.ru Игорь Артамонов

За Артамонова проголосовало 67,29% — более 294 тысяч человек. Андрей Григорьев («Патриоты России») набрал 2,89%, Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия») — 4,6%, Андрей Плотников («Коммунисты России») — 3,19%, Сергей Токарев (КПРФ) — 20,03%.

«Конфронтационный стиль Артамонова характерен практически для всех 11 месяцев его работы и отчасти для его избирательной кампании. Против Артамонова выдвигались два ресурсных конкурента — это депутат Госдумы Шерин, который до выборов не дошёл, и Сергей Токарев, который в Липецке вёл реальную кампанию, достаточно жёсткую. Это серьёзный оппонент, но Артамонов всё равно убедительно выигрывает. Я думаю, это связано с тем, что эффект обновления, с которым связывают Артамонова, всё равно работает. У него приличная явка в городах — в Ельце, в Липецке», — отметил Владимир Слатинов.

Явка избирателей составила более 47%, превысив показатель прошлых губернаторских выборов 2014 года, когда проголосовало 43% избирателей.