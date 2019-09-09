Киев, 9 сентября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Сейчас в российско-украинских отношениях происходит настоящий и грандиозный реванш Кремля, заявил украинский политолог Андрей Окара, комментируя состоявшийся 7 сентября обмен между Москвой и Киевом удерживаемыми лицами и перспективы дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Украину тупо обыгрывают. Точнее, обыгрывают не тупо, а очень даже остро и изящно. И если так пойдет и дальше, это будет баскетбольный счет. И реванш может превратиться в триумф», — жалуется Окара.

Эксперт подчеркивает, что российская сторона удачно воспользовалась пересменкой власти на Украине, «временной невменяемостью и непрофессиональностью» нового политического режима, и еще вполне понятными амбициями Зеленского «вывести из российского плена всех плененных козаков».

«Кремль пытается навязать Зеленскому не какие-то слова, не мысли, не последовательность действий, а определенный дискурс — модель описания и интерпретации реальности. Получается, что объединение технологий «управляемого хаоса», «рефлексивного управления» и «гоп-стопа» может принести Кремлю невиданный ранее политический результат. Вот Зеленский уже радуется, что сделан первый шаг к миру с Россией и Путиным. Он — на крыльях успеха, а в этот момент критическое мышление оголено, а то и вовсе отключается», — заявил политолог.

Он отметил, что критическое отличие Зеленского от Порошенко в том, что с экс-президентом Украины диалог априори был невозможен, а нынешнего главу страны вовлекают в многоуровневый диалог с Кремлем.

«Но поскольку этим диалогом управляет Кремль, а не президент Украины, а в украинской властной среде сейчас нет соответствующих умельцев рефлексивных информационно-психологический войн, результат, скорее всего, будет в пользу Кремля», — резюмировал Окара.

ИА REGNUM напоминает, что 7 сентября Россия и Украина, согласно договоренностям на высшем уровне, реализовали обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». 9 сентября в интервью изданию «Украинская правда» помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что если бы не было конструктивного диалога между главами стран, то не произошел бы обмен.

Согласно официальной информации, после обмена Путин и Зеленский поговорили по телефону.

«Был акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — сообщила пресс-служба Кремля.