Ереван, 9 сентября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Республики Армения отреагировала на решение Конституционного суда на основании заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна.

armenpress.am Роберт Кочарян

В ответ на запрос Арменпресс генпрокуратура отмечает, что по поводу решения КС Армении от 4 сентября 2019 года были даны комментарии, которые основаны на уединенных наблюдениях отдельных его абзацев и не вытекают из смысла решения.

«Таким образом, Конституционный суд констатировал, что «(…) отсутствуют такие специальные и необходимые регулирования, вытекающие из Конституции, которые позволили бы в ходе возбуждения и осуществления уголовного преследования в отношении должностных лиц, наделенных функциональной неприкосновенностью, оценить, следует ли их приписываемое действие или бездействие исходит или исходило из их нынешнего или прежнего статуса или деятельности, либо нет.

Следовательно, вопрос наличия функциональной неприкосновенности этих лиц должен быть решен следователем или прокурором при досудебном производстве в рамках общих уголовно-процессуальных регулирований, а в судебном производстве — судом.

Из вышеизложенного очевидно, что Конституционный суд, всего лишь констатируя, что не установлена специальная процедура, в рамках которой он должен стать предметом самостоятельного и отдельного обсуждения и решить вопрос о том, связаны ли инкриминируемые действия со статусом президента или нет, более чем четко определил, что вопрос наличия функциональной неприкосновенности должен быть оценен и решен в рамках общих уголовно-процессуальных регулирований — следователем или прокурором в досудебном производстве, а в судебных производством — судом.

Что касается признания по решению Конституционного суда статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Армении противоречащей Конституции и недействительной, то вопрос заключается в следующем: Как констатировал Конституционный суд, функциональная неприкосновенность в статье 35 уголовно-процессуального кодекса Армении как обстоятельство, исключающее уголовное производство, не предусмотрена.

Следовательно, во всех тех случаях, когда выяснится, что уголовное преследование несовместимо с функциональной неприкосновенностью лица, компетентный орган объективно будет лишен правовой возможности не возбуждать уголовное преследование в отношении данного лица или прекратить уже возбужденное уголовное преследование, а также принимать законное решение о неприменении ареста, поскольку отсутствует процессуальная основа для принятия такого решения.

Проще говоря, Конституционный суд РА счел спорной статью 35 Уголовно-процессуального кодекса РА постольку, поскольку она не предусматривает основания для прекращения производства по уголовному делу в том случае, когда выяснится, что лицо пользуется функциональной неприкосновенностью и оно не было преодолено:

При этом вопрос шире, чем неприкосновенность экс-президента. Дело в том, что та же проблема возникает и в том случае, когда неприкосновенность других соответствующих должностных лиц, например, судей, депутатов парламента не преодолевается в установленном законом порядке и последние не лишаются неприкосновенности.

Уголовно-процессуальный кодекс РА, не предусматривая функциональной неприкосновенности в качестве обстоятельства, исключающего производство, не устанавливает основания, в соответствии с которым в этих случаях уголовное преследование в отношении судьи или депутата, равно как и президента в отставке должно быть прекращено.

Повторяя, что вышеизложенное касается исключительно тех случаев, когда экс-президенту вменяются действия, исходящие из его статуса, считаем необходимым подчеркнуть, что экс-президенту Армении Роберту Кочаряну не инкриминируются такие действия, которые исходят из его статуса.

Это обстоятельство было оценено следователем, прокурором и судами, осуществляющими производство, в рамках их компетенции. Предъявленное Роберту Кочаряну обвинение удовлетворяет дополнительное и предварительное обязательное требование правомерности: предъявленное ему обвинение не связано с его функциональной неприкосновенностью, а именно: инкриминируемые ему деяния не могут рассматриваться как вытекающие из статуса последнего.

Следовательно, прокуратура Армении считает, что нет оснований для прекращения уголовного преследования, возбужденного в отношении Роберта Кочаряна силой решения Конституционного суда», — говорится в пояснении прокуратуры Армении.