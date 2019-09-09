Сухум, 9 сентября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Абхазии рассмотрела обращение лидера оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни»), кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии о признании прошедших 8 сентября выборов несостоявшимися и отклонила его. Об этом 9 сентября журналистам сообщил председатель ЦИК республики Тамаз Гогия, передает ТАСС.

abh-n.ru В пресс-центре ЦИК Абхазии

Глава Центризбиркома добавил, что если Квициния не согласен с решением ЦИК, то может обжаловать его в судебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦИК ранее объявил итоги второго тура, согласно которым победу одержал Хаджимба. По предварительным данным Центризбиркома, Квициния набрал во втором туре президентских выборов 46,19% голосов, Рауль Хаджимба — 47,38%.

Второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября.