Симферополь, 9 сентября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Из-за нарушени процедуры голосования на одном избирательном участке в Крыму уже аннулировали итоги выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября сообщили в пресс-службе избиркома РК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

«Результаты голосования на временном участке № 311 в Железнодорожном районе Симферополя признаны недействительными, потому что там вместо бюллетеней для голосования в Госсовет по республиканскому списку были бюллетени по горсовету Симферополя», — уточнили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе уже обработали 100% бюллетеней. По предварительным итогам в Законодательное собрание города проходит пять партий, которые смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Об этом: В Севастополе посчитали бюллетени — в Заксобрание проходит пять партий