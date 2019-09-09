Москва, 9 сентября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Подведены предварительные итоги голосования на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, прошедших 8 сентября 2019 года. Данные представлены на сайте ЦИК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По данным на 12:00 по мск, обработано порядка 99% бюллетеней.

В Северной столице обработано 99,26% бюллетеней. На выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует Александр Беглов (самовыдвиженец). За него проголосовали 729 тыс. 812 человек (64,46%).

На Алтае обработано 99,58% бюллетеней. На выборах главы Республики Алтай лидирует Олег Хорохордин (партия «Единая Россия»). За него отдано 47 тыс. 582 голоса (58,85%).

В Башкирии обработано 99,97% бюллетеней. На выборах главы Башкирии лидирует Радий Хабиров (партия «Единая Россия»). За него отдано 1 млн 794 тыс. 113 голосов (82,02%).

В Калмыкии обработано 99,58% бюллетеней. На выборах главы Калмыкии лидирует Бату Хасиков (партия «Единая Россия»). За него отдано 93 тыс. 658 голосов (82,57%).

В Забайкальском крае обработано 99,89% бюллетеней. На выборах губернатора Забайкальского края лидирует Александр Осипов (самовыдвиженец). За него отдали голоса 248 тыс. 558 избирателей (89,61%).

На Ставрополье обработано 99,92% бюллетеней. На выборах губернатора Ставропольского края лидирует Владимир Владимиров (партия «Единая Россия»). За него отдал голос 1 млн 031 избиратель (79,65%).

В Астраханской области обработано 99,83% бюллетеней. На выборах губернатора Астраханской области лидирует Игорь Бабушкин (самовыдвиженец). За него отдали голоса 185 тыс. 519 избирателей (75,64%).

В Волгоградской области обработано 99,93% бюллетеней. На выборах губернатора Волгоградской области лидирует Андрей Бочаров (партия «Единая Россия»). За него проголосовали 582 тыс. 787 избирателей (76,81%).

В Вологодской области обработано 99,90% бюллетеней. На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников (партия «Единая Россия»). За него проголосовали 230 тыс. 288 избирателей (60,79%).

В Зауралье обработано 100% бюллетеней. На выборах губернаторов Курганской области лидирует Вадим Шумков (самовыдвиженец). За него проголосовали 239 тыс. 902 избирателя (80,86%).

В Липецкой области обработано 99,89% бюллетеней. На выборах главы администрации Липецкой области лидирует Игорь Артамонов (партия «Единая Россия»). За него отдано 294 тыс. 758 голосов (67,29%).

В Мурманской области обработано 99,83% бюллетеней. На выборах губернатора Мурманской области лидирует Андрей Чибис (партия «Единая Россия»). За него отдано 124 тыс. 411 голосов (60,07%).

В Оренбуржье обработано 99,94% бюллетеней. На выборах губернатора Оренбургской области лидирует Денис Паслер. За него отдано 406 тыс. 112 голосов (65,94%).

На Сахалине обработано 99,78% бюллетеней. На выборах губернатора Сахалинской области лидирует Валерий Лимаренко (самовыдвиженец). За него отдано 78 тыс. 935 голосов (56,15%).

В Челябинской области обработано 99,96% бюллетеней. На выборах губернатора Челябинской области лидирует Алексей Текслер (самовыдвиженец). За него проголосовали 813 тыс. 812 человек (69,31%).

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