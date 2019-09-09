Новосибирск, 9 сентября, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Явка на выборах мэра действительно оказалась рекордно низкой для Новосибирска, считает управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Новосибирске

«Люди предпочли выборам другие дела. С одной стороны, это может означать усталость избирателей от политических процессов. С другой стороны, это может означать некоторое «непопадание» оппозиции в реальность. Мы будем думать над произошедшим, но я категорически не согласен с прозвучавшим высказыванием мэра Локтя о том, что люди не пришли потому, что их всё устраивает. Нет, не устраивает», — отметил Дьячков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, несколько неожиданными для многих наблюдателей и участников выборов оказались результаты претендентов, занявших места после Анатолия Локтя.

«На мой взгляд, блестяще выступил Сергей Бойко. Остальные же претенденты — не буду называть их пофамильно — думается, не очень понимали происходящее и испытывали во многом завышенные амбиции. Что ж, итоги выборов всех расставили по местам. Повторю, что, с моей точки зрения, рост явки избирателей уменьшил бы показатель Локтя и увеличил бы показатели других претендентов, но это, конечно же, только предположения. В любом случае претендентами и силами, их выдвинувшими, сделаны заявки на предстоящие выборы городского и областного парламентов. Что называется, через год вспомним», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) на выборах накануне, 8 сентября, набрал 50,25% голосов, самовыдвиженец Сергей Бойко — 18,56%, кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев — 9,35%, Наталья Пинус («Российский общенациональный союз») — 8,28%, Данияр Сафиуллин («Родина») — 7,32%. Остальные претенденты набрали меньше 1%.

Явка на выборах мэра Новосибирска составила 20,55%.