Курск, 9 сентября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Избирательная кампания на выборах губернатора Курской области ожидаемо прошла без проблем и с предсказуемым результатом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов, комментируя предварительные итоги голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM Правильные выборы

«У Старовойта абсолютно классическая референдумная кампания. Он говорил, что хочет сделать выборы образцовыми, и кампания действительно выглядела в определённой степени образцовой. Не было скандалов, все были зарегистрированы, не было никаких претензий, связанных с агитацией. В этом смысле выборы прошли гладко — но в рамках референдумного сценария. Коммунисты и ЛДПР могли выдвинуть ресурсных кандидатов, но они этого не сделали. Фирсов и Фёдоров были участниками кампании против Михайлова в 2014 году, и это играло им в минус, так как они воспринимались как игроки прежней «эпохи».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Роман Старовойт, по данным ЦИК, набрал 81,07% голосов избирателей, Николай Карцев — 3,01%, Владимир Федоров — 5,45%, Владимир Фирсов — 5,65%, Татьяна Черникова — 3,30%. Успех Старовойта, по мнению эксперта, был определён политикой, которую врио губернатора проводил после своего назначения в Курскую область:

«Умелое и достаточно эффективное политическое позиционирование, удачная стратегия дали Старовойту такой достаточно серьёзный результат. У него было неконфронтационное доминирование. Он пошёл на компромисс с местными элитами, выдвинулся сразу от «Единой России», действовал мягко во многих спорных вопросах», — отметил Владимир Слатинов.

Явка на губернаторские выборы 8 сентября составила 41,56%, превысив показатель 2014 года (39%). Это политолог связал с «эффектом обновления», который повысил интерес избирателей к Старовойту.