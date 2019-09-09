Нью-Дели, 9 сентября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Индийская организация космических исследований 8 сентября получила фотографии космического летательного аппарата «Викрам», который разбился при приземлении на лунную поверхность. На данный момент ведомство производит анализ изображений и данных, переданных кораблем-маткой «Чандраян-2», который продолжает вращаться вокруг лунной орбиты.

Скриншот страницы видео Youtube пользователя PIB India Орбита Луны и индийский космический аппарат

По сообщению индийского новостного агентства Хинду, посадочный модуль был обнаружен в ста километрах от изначально планируемого места приземления. Глава индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван в беседе с журналистами сообщил, что эксперты пытаются установить контакт с космическим летательным аппаратом. Кроме того, в случае сохранения навигационных систем луноход сможет восстановить запасы энергии за счет солнечных батарей, закрепленных на внешней обшивке корпуса.

Корабль-матка «Чандраян-2» оснащен орбитальной фотокамерой с большим разрешением, что позволяет детально проанализировать ситуацию и разработать план дальнейших действий.