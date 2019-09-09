Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 сентября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. 6 сентября 2019 года представители региональных властей отчитались перед переславцами о возврате многоквартирных домов города в старые управляющие компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На заседание Общественной палаты Переславля, куда были приглашены члены инициативной группы прошедшего в конце августа митинга протеста, прибыли председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов и заместитель председателя областного правительства Виктор Неженец. Они рассказали о предпринятых действиях по возврату домов и недопущению подобных захватов впредь.

Заседание общественной палаты Переславля

«Порядок мы навели, указание губернатора выполнили — все дома вернули, следствие продолжается,» — сказал Алексей Константинов.

Виктор Неженец возложил ответственность за произошедшее на областной департамент государственного жилищного надзора.

«Эта ситуация стала для нас уроком. Департамент в своей работе опирался на формальные требования, по которым он должен рассматривать пакеты подаваемых документов в течение 10 дней. Однако была возможность при сомнениях обратиться в суд на приостановку регистрационных действий до окончания разбирательства. Вот здесь департамент жилнадзора не проявил принципиальность, не почувствовал ситуацию. Но мы учимся на ошибках, плохо только, что в этом оказывается задействовано большое количество жителей. Теперь в случае массовой подачи документов на 10 и более домов, департамент сразу будет ставить в известность меня, и мы начинаем скрупулезно рассматривать все бумаги совместно с департаментом региональной безопасности и муниципальной властью. Если выясняется, что собрания не проводились, и жители это подтверждают, то мы подаем в суд на приостановку регистрационных действий, «— пояснил Виктор Неженец.

Напомним, в июне 2019 года губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил разобраться с внезапным переводом 128 многоквартирных домов Переславля в новые управляющие компании. С тех пор прошло почти три месяца. Ситуация начала меняться только после митинга протеста, проведенного переславцами в конце августа. До этого и областные, и местные власти Переславля открещивались от проблемы, ссылаясь на то, что не имеют права вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов и в работу правоохранительных органов.

В начале сентября все дома вернулись в прежние УК, а директор департамента Елена Скоробогатова уволилась.