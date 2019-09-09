Могадишо, 9 сентября, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) высоко оценил прогресс, достигнутый в деле восстановления экономики в Сомали, заявив, что он был устойчивым и эффективным. В своем обновленном экономическом отчете по Сомали ВБ отметил, что рост экономики в 2018 году в Сомали составил 2,8% от ВВП по сравнению с 1,4% в 2017 году после скромного подъема сельскохозяйственного сектора в результате засухи 2016/17 года. В отчете сообщается, что прогноз роста экономики Сомали на 2,9% — это пессимистичный прогноз ВБ на 2019 год, а в оптимистичной перспективе прогнозируется его рост на 3,2−3,5% ВВП, если предположить, что текущая динамика реформ сохранится. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Caasimada.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

«Хотя этот прогресс является обнадеживающим, финансовых ресурсов страны остается недостаточно для удовлетворения потребностей секторов образования и здравоохранения», — говорится в докладе Всемирного Банка. Усиление экономической активности в сочетании с реформами в налоговой политике и налоговом администрировании способствовали увеличению внутренних доходов в 2018 году на 29%, хотя страна и стартовала с низкой финансовой базой.

Глава представительства ВБ в Сомали Хью Ридделл подчеркнул, что правительство Сомали закладывает основы для более долгосрочного экономического развития, но интенсивное развитие человеческого капитала необходимо прямо сейчас для того, чтобы экономический рост был инклюзивным и устойчивым.

По данным Всемирного Банка, Сомали, обладающий потенциалом для нормализации отношений с международными финансовыми институтами, имеет возможность предпринимать скоординированные и последовательные усилия по расширению доступа к образованию, чтобы привлекать молодежь к восстановлению экономики страны в ближайшем будущем.