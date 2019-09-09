Курган, 9 сентября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Губернатором Курганской области стал Вадим Шумков. Избирательная комиссия региона утвердила 9 сентября 2018 года протоколы голосования.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Явка на выборах главы Зауралья в 2019 году составила 42,6% — на 3% больше, чем на предыдущих выборах главы региона. Самовыдвиженец Вадим Шумков получил 80,86% голосов от общего числа избирателей, представитель КПРФ Яков Сидоров — 9,7%, Татьяна Майборода от «Справедливой России» — 4,7%, Юрий Ярушин от ЛДПР — 3,33%.

Об общих результатах выборов избирком Зауралья сообщит 10 сентября.