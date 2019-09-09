Данилов, Ярославская область, 9 сентября, 2019, 12:27 — ИА Регнум. В городе Данилове Ярославской области впервые победу на местных выборах депутатов городского поселения одержала оппозиция. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По предварительным данным из 15 мандатов 9 получила КПРФ, 4 — «Единая Россия», 1 — «Справедливая Россия» и еще 1 — самовыдвиженец. Победителем-самовыдвиженцем стала главный редактор районной газеты «Северянка» Татьяна Данилова. Несмотря на то, что учредителем газеты является районная администрация, Данилова известна своей самостоятельной позицией. Власти пытались уволить неугодного главреда, однако сделать им это не удалось. Примечательно, что журналист «Северянки» Лидия Алабышева также стала депутатом, но в сельском поселении. Очевидно, что война власти с местной газетой сыграла против «Единой России».

«Болезненная ситуация с газетой сыграла свою роль. Людей возмутила и ситуация с публикацией местных нормативных актов: теперь их необязательно публиковать в газете, достаточно повесить их на заборе у администрации. Газету приравняли к забору. Недовольство людей вызвала также отмена прямых выборов глав районов и поселений, а также депутатов земского собрания. Все это наложилось на непопулярные федеральные реформы: повышение платы за мусор и пенсионного возраста. В результате избиратели отказались голосовать за депутатов, которые работали много лет и которые отменили прямые выборы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный редактор «Северянки» Татьяна Данилова.

Схожие причины протестного голосования называют и в районном отделении компартии. Коммунисты в Данилове шли на выборы единой командой, причем среди кандидатов было много железнодорожников. Город является железнодорожным узлом.

«Люди не захотели голосовать за депутатов, которые отменили прямые выборы. Многие полагают, что районом и городом руководят не совсем те люди, которые должны. Однако повлиять на это теперь нельзя — главу уже не выбирают. Поэтому голосовали против «Единой России» и за КПРФ, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель секретаря районного отделения КПРФ Тамара Богомолова. — По одному многомандатному округу из 5 возможных кандидатов у нас прошли все пять. Стали депутатами бывший начальник депо, машинист, пожарный. Есть пенсионеры, сторож детского сада. Очень разный социальный состав. Даже профессия сторожа не смутила избирателей. У многих людей ностальгия по советскому прошлому и надежда на перемены».

Депутаты советов поселений сформируют районное Земское собрание. Оно останется за «Единой Россией», так как в остальных поселениях Даниловского района партия власти одержала победу.