Севастополь, 9 сентября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Севастополя после обработки всех бюллетеней проходит пять партий, которые смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Соответствующие данные представлены 9 сентября Центральной избирательной комиссией РФ.

Максим Додонов ИА Красная Весна Законодательное собрание города Севастополя

В частности, партия «Единая Россия» набрала 38,50% голосов, КПРФ — 18,7%, ЛДПР — 18,55%, «Справедливая Россия» — 8,78%, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» — 6,87%, «Коммунисты России» — 3,81%.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Севастополя может аннулировать результаты голосования в одном из одномандатных округов города в связи с отменой регистрации кандидата Ольги Дроновой, поскольку решение суда о её снятии не вступило в законную силу на день выборов.