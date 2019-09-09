Орел, 9 сентября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку по факту массового вброса бюллетеней на избирательных участках в Хотынце и Залегощи в Орловской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени

О начале проверки сообщили «Орловские новости» со ссылкой на собственный источник. Как уточняется, в случае оснований будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилось видео с кадрами вброса бюллетеней в урны сотрудниками УИК. Ситуация обсуждалась в ЦИК, председатель Элла Памфилова заявила, что в таком случае результаты на участках должны быть отменены, виновные — установлены.

8 сентября в орловской области проходили дополнительные выборы депутата Государственной думы седьмого созыва. После обработки почти 100% протоколов лидирует кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко.