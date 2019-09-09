Грозный, 9 сентября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В Чечне ликвидирован напавший на полицейских преступник. Инцидент произошел в Грозном утром 9 сентября на Петропавловском шоссе.

Иван Шилов ИА REGNUM Убитый преступник

Силовики остановили машину, на которой передвигался местный житель Усман А. Они намерены были проверить его документы в связи с поступившей ориентировкой, сообщили в МВД по региону. Однако молодой человек открыл стрельбу по сотрудникам правопорядка из пистолета.

В результате ответного огня он скончался на месте. По предварительной информации, ликвидированному было 18 лет, он уроженец Надтеречного района.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.