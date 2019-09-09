Кишинёв, 9 сентября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Молдавия «не признаёт» местные выборы, организованные в Крыму и Севастополе. Об этом заявили 9 сентября в МИД Молдавии, передает ИА REGNUM.

Максим Додонов ИА Красная Весна Крым

В ведомстве заявили, что Молдавия поддерживает «суверенитет и территориальную целостность Украины», а территорию Крыма и Севастополя считает «аннексированными Россией».

Ранее, отметим, президент Молдавии Игорь Додон признал «территориальную целостность» Украины, чего от него в течение трех лет добивался Киев. Украинские власти в течение трех лет отказывались от любых контактов с Додоном, заявляя, что официальные контакты возможны только в случае безусловного признания Додоном «территориальной целостности» Украины.