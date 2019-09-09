Санкт-Петербург, 9 сентября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Итоги единого дня голосования свидетельствуют об эффективности кадровой политики Кремля, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 9 сентября, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя данные Центральной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наблюдение за избирательными участками

Как сообщалось ранее, в регионах, где проходили губернаторские выборы, все двенадцать действующих губернаторов и временно исполняющих их обязанности выиграли в первом туре.

«Это говорит об эффективном политическом менеджменте. В нынешних условиях только согласованные действия региональных властей с федеральным центром могут дать результат. Так происходит ввиду сложной экономической ситуации, значительного внешнего давления.

Ни один региональный политик, который не выстроит эффективную систему взаимодействия с центром — в том, что касается федерального бюджета, национальных проектов — не сможет решить задачи своего региона, повышать уровень благосостояния граждан.

Базовый вопрос — насколько тот или иной назначенец понимает эту свою задачу. Итоги единого дня голосования говорят об эффективной кадровой политике Кремля», — отметил Станислав Еремеев.