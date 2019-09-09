Чита, 9 сентября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. По итогам губернаторских выборов, состоявшихся в Забайкальском крае 8 сентября 2019 года, новый глава региона Александр Осипов выступил с обращением, в котором поблагодарил избирателей за поддержку, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, победивший на выборах

«Выражаю благодарность всем забайкальцам за то, что они разделили нашу веру, что край можно развивать, добиваться успеха, делать его лучше», — сказал Осипов и пообещал, что его команда будет ежедневно работать над улучшением жизни в крае.

«Особо хочу поблагодарить руководителей федерального уровня, полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе за помощь, и поддержку, за веру в то, что мы сегодня способны работать иначе, чем работали в предыдущие годы», — сказано также в обращении Александра Осипова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на губернаторских выборах в Забайкальском крае, состоявшихся 8 сентября 2019 года, участвовало пятеро кандидатов. При явке в 35% и с поддержкой 89,62% избирателей победил врио губернатора Александр Осипов. Отвечая на вопрос ИА REGNUM относительно секрета такой исключительной победы на выборах, новый глава отметил: «Мы работали на нужды людей».

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