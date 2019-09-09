Сухум, 9 сентября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни»), кандидат в президенты Абхазии Алахас Квициния, требует проведения новых выборов главы республики. Об этом Квициния заявил 9 сентября в беседе с ТАСС.

Apsny.today.ru Алхас Квициния

«Новые выборы должны быть. Он (Хаджимба — прим. ИА REGNUM) не набрал нужного количества голосов, которое нужно по закону», — заявил Квициния.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о своем намерении требовать новых выборов, Квициния заявлял еще в ночь на 9 сентября. Также в ночь на 9 сентября кандидаты, не прошедшие во второй тур выборов президента Абхазии, направили в Центризбирком республики письмо, в котором указали на необходимость проведения повторных выборов.

Напомним, 8 сентября состоялся второй тур президентских выборов в Абхазии. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба по предварительным данным Центризбиркома побеждает во втором туре выборов, получив 47,38% голосов. Его оппонент, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния, получил 46,19%.