Москва, 9 сентября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Секретарь московского отделения «Единой России», заместитель председателя Мосгордумы шестого созыва Андрей Метельский признал проигрыш на выборах, передаёт РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени

«Проиграли и все. Команда работала на «отлично». Но избиратели решили по-другому. Люди голосуют сердцем, не умом. Значит, они решили, что им нужен другой кандидат», — цитирует агентство его слова.

Метельский участвовал в выборах по одномандатному избирательному округу №15. Он набрал примерно на 10% меньше своего конкурента из КПРФ Сергея Савостьянова.

Всего кандидаты, поддержанные «Единой Россией», получат в новом созыве 25 мандатов. У оппозиции из различных партий будет 20 мест.