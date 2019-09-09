Томск, 9 сентября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В рамках студенческого этапа чемпионата Томской области по спортивному сбору мусора 15 студенческих команд за час собрали на набережной Томи в районе Речвокзала 576 кг мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Четверть собранного мусора — неразлагающийся пластик. Также студенты собрали более 340 кг стекла. Отсортированные отходы отправили на переработку.

Больше всего мусора (108 кг) собрала команда Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса. Второе место заняла команда геолого-географического факультета Томского госуниверситета (77 кг), третье — команда Томского механико-технологического техникума (43 кг).

Напомним, второй этап чемпионата пройдёт 14 сентября, в нём примут участие организации Томской области.