Луга , Ленинградская область, 9 сентября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. ДТП с тяжелыми последствиями произошло утром 9 сентября на 115 км Киевского шоссе в Лужском районе Ленинградской области. В аварию попали сразу три микроавтобуса, по предварительной информации, погибли два человека.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП в Лужском районе Ленобласти

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 08:30 мск столкнулись микроавтобусы Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo.

«По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из транспортных средств на встречную полосу движения», — отметили в полиции.

Информация о пострадавших и их состоянии уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняются обстоятельства и причины аварии.