Сухум, 9 сентября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В ночь на 9 сентября кандидаты, не прошедшие во второй тур выборов президента Абхазии, направили в Центризбирком республики письмо, в котором указывают на необходимость проведения повторных выборов, передает ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Астамур Какалия, Артур Анкваб и Олег Аршба обратились с заявлением в ЦИК, в котором указали, что необходимо провести повторное голосование, так как ни один кандидат не набрал половины голосов. Бывшие кандидаты ссылаются на ст. 18 конституционного закона республики.

ЦИК пока не озвучил своего решения по этому письму.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 сентября состоялся второй тур президентских выборов в Абхазии. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным Центризбиркома, побеждает во втором туре выборов, получив 47,38% голосов. Его оппонент, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния, получил 46,19%.