Магас, 9 сентября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Избранный 8 сентября главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал два первых указа. Один из них касался сложения полномочий правительства, второй — назначения представителя от исполнительной власти в Совет Федерации Федерального собрания РФ. Новым сенатором стал Мухарбек Барахоев, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе главы региона.

parlamentri.ru Народное Собрание Республики Ингушетия

О Мухарбеке Барахоеве известно, что он родился в 1971 году. Проживает в селе Алкун Сунженского района Ингушетии. Работал учителем физкультуры и труда в местной средней школе. Избирался депутатом Алкунского сельского совета первого, второго и третьего созывов. В 2018 году был избран председателем Сунженского районного совета депутатов. Он представляет партию «Единая Россия».

Напомним, прежним представителем исполнительной власти Ингушетии в Совете Федерации был экс-глава правительства Муса Чилиев.

Читайте также: В Ингушетии избран новый сенатор от республики