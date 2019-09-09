Москва, 9 сентября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Все руководители регионов и временно исполняющие обязанности глав субъектов, чьи кандидатуры были выставлены на голосование 8 сентября, побеждают, согласно предварительным данным избирательных комиссий. Об этом сообщает 9 сентября Центризбирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Так, Андрей Бочаров побеждает в Волгоградской области (76,81%), Олег Кувшинников — в Вологодской (60,79%), Владимир Владимиров — в Ставропольском крае (79,65%).

Самовыдвиженец Александр Беглов лидирует в Санкт-Петербурге (64,57%), Игорь Бабушкин — в Астраханской области (75,64%), Валерий Лимаренко — в Сахалинской области (56,15%), Алексей Текслер в Челябинской области (69,31%), Александр Осипов в Забайкальском крае (89,61%).

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов набрал 67,29% голосов, врио главы Курской области Роман Старовойт — 81,07% голосов, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков — 80,86% голосов.

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Денис Паслер с результатом 65,94% голосов побеждает в Оренбургской области, Андрей Чибис в Мурманской области (60,07%), Радий Хабиров в Башкирии (82,02%), Олег Хорохордин в Алтайском крае (58,82%) и Бату Хасиков в Калмыкии (82,86%).

Как сообщало ИА REGNUM, средняя явка в единый день голосования 8 сентября составила по состоянию на 18:00 мск 33,75%. Это на 1,5% больше, чем в 2018 году, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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