Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Австралийская теннисистка Эшли Барти вновь стала первой ракеткой мира. Обновлённая версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) была опубликована 9 сентября на сайте организации.

Rob Keating Эшли Барти

По итогам Открытого чемпионата США (US Open) Бьянка Андрееску, которая стала победительницей турнира, поднялась с 15-го на пятое место. Барти дошла до четвёртого круга.

Второй ракеткой мира стала представительница Чехии Каролина Плишкова, третьей — украинка Элина Свитолина. Мария Шарапова выбыла из топ-100 и занимает 135-е место.

Рейтинг WTA от 9 сентября:

Эшли Барти (Австралия) — 6501. Каролина Плишкова (Чехия) — 6125. Элина Свитолина (Украина) — 5032. Наоми Осака (Япония) — 4846. Бьянка Андрееску (Канада) — 4835. Симона Халеп (Румыния) — 4803. Петра Квитова (Чехия) — 4326. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325. Серена Уильямс (США) — 3935. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.

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