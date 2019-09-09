Барти вновь стала первой ракеткой мира, Андрееску стала пятой
Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Австралийская теннисистка Эшли Барти вновь стала первой ракеткой мира. Обновлённая версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) была опубликована 9 сентября на сайте организации.
Rob Keating
Эшли Барти
По итогам Открытого чемпионата США (US Open) Бьянка Андрееску, которая стала победительницей турнира, поднялась с 15-го на пятое место. Барти дошла до четвёртого круга.
Второй ракеткой мира стала представительница Чехии Каролина Плишкова, третьей — украинка Элина Свитолина. Мария Шарапова выбыла из топ-100 и занимает 135-е место.
Рейтинг WTA от 9 сентября:
- Эшли Барти (Австралия) — 6501.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 6125.
- Элина Свитолина (Украина) — 5032.
- Наоми Осака (Япония) — 4846.
- Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.
- Симона Халеп (Румыния) — 4803.
- Петра Квитова (Чехия) — 4326.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325.
- Серена Уильямс (США) — 3935.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.
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