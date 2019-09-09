Ереван, 9 сентября, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Во многих регионах Армении ожидается значительное снижение температуры и усиление ветра, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

В Лорийской, Тавушской и Сюникской областях Армении 9−10 сентября прогнозируются туманы, грозы, скорость ветра усилится до 15−20 м/с. Температура воздуха в этих регионах опустился до 6−8 градусов.

Отмечается, что в Ереване температура воздуха понизиться до плюс 12 градусов, скорость ветра усилится до 15−20 м/с, ожидаются также дожди и грозы. В Ширакской области температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 3 до 17 градусов.

Напомним, с 7 по 10 сентября в Ереване прогнозируются дожди с грозами. Во время грозы ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. 11−12 сентября прогнозируется погода без осадков.