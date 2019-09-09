Уссурийск, Приморский край, 9 сентября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. После подсчёта голосов на выборах депутатов думы Уссурийского городского округа, представители КПРФ заявили своё несогласие и требуют пересчёта голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования

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В территориальной избирательной комиссии отметили, что сами выборы прошли спокойно, претензии со стороны оппозиции начались после оглашения результатов голосования. В думу города было избрано шесть коммунистов, которые, в обоснование своих претензий, заявляют, что некоторые председатели УИКов подменили протоколы голосования и требуют пересчитать бюллетени.

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Как сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Приморья в 2018 году более всего негатива привлекла к себе избирательная комиссия в Уссурийске, которая демонстрировала некие УИКи со стопроцентной явкой и голосованием «в одни ворота».