Обнинск, Калужская область, 9 сентября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Более 21 миллиона рублей задолжало 160 работникам акционерное общество «МСУ-35 «Промстройэлектромонтаж» в Обнинске Калужской области. В результате частичного погашения долг организации по заработной плате составляет 16 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщили 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

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Следователи изъяли документы о финансово-хозяйственной деятельности, допрашивают работников организации, среди которых жители Москвы, Московской области и Краснодара. На имущество и расчетные счета организации наложен арест.

Сотрудниками следственных органов, прокуратуры и службы судебных приставов принимаются комплексные меры, направленные на возмещение гражданам причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.