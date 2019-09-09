Москва, 9 сентября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, нефтяные цены растут на новостях о смене министра энергетики в Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Король отправил в отставку Халида аль-Фалиха, который являлся автором сделки ОПЕК+ и возглавлял Российско-саудовскую межправительственную комиссию.

С 30 августа он постепенно утрачивал рычаги влияния: из названия его ведомства пропали слова «промышленность и минеральные ресурсы», а в начале сентября министр лишился поста председателя совета директоров государственной нефтяной компании Saudi Aramco», — пояснил эксперт.

В 2020 году планируется IPO компании (публичное размещение (продажа) акций), которое должно стать самым крупным в истории — ее оценивают в $2 трлн.

Вероятнее всего, король Саудовской Аравии оказался недоволен провалом политики по удержанию высоких цен на сырье, что должно помешать выгодно продать долю Saudi Aramco инвесторам. Таким образом, участники рынка надеются на новые меры по сокращению предложения нефти на рынке и дальнейший рост цен.

Дополнительную поддержку котировкам оказывает продолжающееся снижение количества активных буровых установок в США: на прошлой неделе их число сократилось еще на четыре единицы, до 738 штук.

В отсутствие негатива нефть вполне может подорожать до $62,50 за баррель. Однако дальнейшее движение вверх, в текущей обстановке, кажется маловероятным», — полагает Николаев.

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