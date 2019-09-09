Калуга, 9 сентября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Единственный депутатский мандат городской думы Калуги шестого созыва по итогам единого дня голосования 8 сентября 2019 года достался представителю политической партии «Единая Россия», заместителю генерального директора по безопасности АО «Восход» — Калужский радиоламповый завод 56-летнему Андрею Голубеву. За него отдали свои голоса 819 человек, или 48,43% из 1691 участника выборов по семи избирательным участкам областного центра. Всего явка избирателей в Калуге составила 16,67%, сообщает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации облизбиркома.

40.мвд.рф Выборы в Калуге прошли организовано

На территории Калужской области также состоялись основные выборы депутатов городской думы Балабаново и думы села Перемышль, дополнительные выборы депутатов Юхновского районного собрания, депутатов Ульяновского районного собрания», депутатов собрания представителей посёлка Воротынск. Наиболее высокая явка в регионе отмечена на выборах в Юхновском районе, где проголосовало 1658 человек, или 54,94% избирателей, включённых в списки для голосования. В выборах принимали участие как самовыдвиженцы, так и представители от шести политических партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Казачья партия РФ» и «Партии дела». По предварительным итогам лидируют кандидаты от политической партии «Единая Россия». По всем муниципалитетам, где прошли выборы в органы местного самоуправления, приняло участие около 10 тыс. человек из боле 39 тыс. избирателей, включенных в списки для голосования.

Напомним, в 2020 году в Калужской области ожидается крупная избирательная кампания. Избирателям региона предстоит избрать губернатора области, депутатов Законодательного собрания, а также обновить почти 90% депутатского корпуса в представительных органах местного самоуправления.