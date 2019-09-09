Петропавловск-Камчатский, 9 сентября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Сибирские учёные изучают потенциал Камчатки, как узлового пункта Северного морского пути, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей ИА Красная Весна Камчатка

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Исследования проводит Лаборатория исторической географии и регионалистики Тюменского госуниверситета в рамках проекта «Российские гавани Трансарктической магистрали: пространства и общества арктического побережья России накануне новой эпохи развития Северного морского пути». Учёные уже обратились в Корпорацию развития Камчатки за содействием. Итоговые данные исследования будут представлены федеральным министерствам и ведомствам, курирующим развитие Севморпути.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года на Камчатку впервые зашёл единственный в мире атомный лихтеровоз «Севморпуть». Он взял на борт продукцию камчатских рыбопромышленников для Санкт-Петербурга.