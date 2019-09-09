Салехард, 9 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. На Ямале в единый день голосования 8 сентября 2019 года проголосовали 33,57% избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме ЯНАО.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

В ЯНАО традиционную высокую явку показали жители небольших поселений. В посёлке Ханымей пришли на участки 73,81% от общего числа избирателей, в посёлке Горковском — 63,15%. В Тазовском районе — 64,94%. Самую высокую явку среди городов проявили избиратели Салехарда и Лабытнанги, где проходили выборы в муниципальные думы.

В Ноябрьске, где также избирался новый состав местного парламента, проголосовали 27,3% избирателей.

Можно уже с уверенностью сказать, что большинство мандатов в местных думах ЯНАО взяли представители «Единой России».

Напомним, на Ямале в единый день голосования проходили 10 избирательных кампаний.