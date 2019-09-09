Москва, 9 сентября, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, на курс рубля воздействуют события конца прошлой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Не очень удачный отчёт по рынку труда США показал сокращение прироста рабочих мест и снизил курс доллара на Форекс, поднял нефтяные котировки к доллару выше $62 по Brent», — отметил эксперт.

Это в совокупности оказало поддержку российской валюте. Рублю не препятствовало снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 7%, поскольку такой шаг был ожидаем и заложен в цены.

В результате пара доллар/рубль ушла ниже 66 руб. и приблизилась к сильному техническому уровню 65,50 руб.

«На 9 сентября не намечено важных новостей, и есть вероятность достаточно слабого движения на рынке. Поэтому наиболее актуальный диапазон изменения курса лежит в границах 65,50 — 66,30 руб./доллар», — полагает Гойхман.

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