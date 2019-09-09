Соледар, ДНР, 9 сентября, 2019, 09:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские вооружённые формирования восемь раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 74 единицы боеприпасов, сообщили 8 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

На донецком направлении ВСУ один раз применили управляемую противотанковую ракету (ПТУР), использовали вооружение БМП, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Минеральное, Старомихайловка, Новая Марьевка, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, в ходе обстрелов в городе Ясиноватая повреждены два дома — после попадания ПТУРа у одного дома загорелась кровля, во втором выбиты стёкла. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 230 единиц боеприпасов, повредив в общей сложности три жилых дома.

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