Кызыл, 9 сентября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Главе ЦИК России Элле Памфиловой доложили о жалобах от участковых избирательных комиссий Тувы на действия наблюдателей от ЛДПР. Последние, как сообщается, мешают подсчитывать голоса после завершения выборов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Передо мной лежит мое письмо на имя прокурора республики: наблюдатель от ЛДПР препятствует осуществлению участковыми избирательными комиссиями их законных действий по подсчету голосов. На сейчас у меня таких девять участков», — передаёт РИА Новости слова представители республиканского избиркома.

Он добавил, что наблюдатели от ЛДПР приехали из Красноярска во главе с депутатом Госдумы Сергеем Натаровым. Как сообщало ИА REGNUM, ранее политик написал на своей странице в «Фейсбук» о нападении на группу наблюдателей и журналистов, ехавших в Туву на автобусе. Неизвестные всадники остановили автобус и прокололи колёса.

Элла Памфилова отметила в свою очередь, что получает каждый день по несколько телеграмм от лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

«Я срочно прошу направить ему ответную телеграмму, на каком основании, нет ли злоупотребления служебным положением: если за счет партии, это одно дело, пусть едут, а если за счет денег Государственной Думы, то это безобразие — лишить зарплаты. И так далее. Жестко привлекайте правоохранительные органы, чтобы неповадно было. Нужно обеспечивать права избирателей, а не мешать избирательному процессу», — заявила глава ЦИК.

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