Даниил Медведев стал четвёртой ракеткой мира
Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Российский теннисист ДаниилМедведев стал четвёртой ракеткой мира. Обновлённая версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликована 9 сентября на сайте организации.
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Даниил Медведев
Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата США (US Open), в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.
Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. Надаль занимает второе место. На третьем — швейцарец Роджер Федерер.
Среди российских теннисистов Карен Хачанов занимает девятую строчку, а Андрей Рублёв поднялся с 43-го на 38-е место.
Рейтинг ATP от 9 сентября:
- Новак Джокович (Сербия) — 9865.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
- Даниил Медведев (Россия) — 5235.
- Доминик Тим (Австрия) — 4575.
- Александр Зверев (Германия) — 4095.
- Стефанос Циципас (Греция) — 3420.
- Кей Нисикори (Япония) — 3375.
- Карен Хачанов (Россия) — 2810.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.