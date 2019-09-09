Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Российский теннисист ДаниилМедведев стал четвёртой ракеткой мира. Обновлённая версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликована 9 сентября на сайте организации.

si.robi Даниил Медведев

Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата США (US Open), в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. Надаль занимает второе место. На третьем — швейцарец Роджер Федерер.

Среди российских теннисистов Карен Хачанов занимает девятую строчку, а Андрей Рублёв поднялся с 43-го на 38-е место.

Рейтинг ATP от 9 сентября: