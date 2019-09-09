Сеул, 9 сентября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Южнокорейские компании Hyundai Motor и KIA Motors занимают пятое место на мировом рынке электромобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

(сс) Mic Электромобиль Kia Motors

Согласно опубликованным данным, в первой половине года компании продали внутри страны и за ее пределами 44 838 автомобилей (Hyundai — 30 963 единицы, KIA — 13 875 единиц), что на 140% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметили представители компаний, наибольшей популярностью на рынке пользуются модели Hyundai Kona (23 247 единиц) и KIA Niro (10 122 единицы).

По данным лондонского информационного провайдера IHS Inc., южнокорейским компаниям Hyundai Motor и KIA Motors принадлежит 6,5% мирового рынка электромобилей. Это пятый показатель после Tesla, BYD, Renault Nissan и SAIC.

Известно, что в 2014 году южнокорейские компании занимали лишь 15-е место в мире с долей рынка 0,9%. К 2017 году данный показатель увеличился до 3,7%, а в 2018 году — до 4%.