Москва, 9 сентября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Минтранс и Минкомсвязь прорабатывают возможность удаленного приобретения гражданами льготных авиабилетов, в том числе через портал «Госуслуги». Об этом говорится в письме замглавы Минтранса Александра Юрчика первому зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергею Боярскому («Единая Россия»).

(сс) gustavmelin0 Cамолет

В настоящее время граждане, имеющие право на льготную стоимость перелетов, могут приобрести билеты в авиакассах, документально подтвердив льготную категорию. Спецтарифы на определенные маршруты действуют для граждан моложе до 23 лет, лиц пенсионного возраста, инвалидов I группы, инвалидов с детства II или III группы и их сопровождающих, многодетных семей и детей, следующих во Всероссийский детский центр «Океан» в Приморье.

Предложение о подтверждении права на льготную перевозку при онлайн-бронировании одобрили в Минтруда, Минкомсвязи, Пенсионном фонде, Росавиации и «Аэрофлоте», отмечает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин пообещал поручить Минфину расчитать стоимость авиаперевозки к месту лечения детей-инвалидов.

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