Чита, 9 сентября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, получивший по итогам губернаторских выборов в России наибольшую поддержку избирателей (за него проголосовали почти 250 тысяч человек, или 89,62%), поделился комментариями с телеканалом «Россия-24». Новый глава региона заявил, что лично для него главный итог выборов — это произошедшие изменения в настроении жителей региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы

Александр Осипов «Год назад нередко в разговорах забайкальцев были апатия, неверие, что мы можем динамично развивать край. Очень радостно, что сегодня столько людей разделяют возможность развития Забайкалья, своим трудом стараются наш край развить, улучшить состояние в нем».

Как уже сообщало ИА REGNUM, назначенный осенью 2018 года врио Забайкалья бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов участвовал в губернаторских выборах 8 сентября 2019 года наряду с четырьмя другими претендентами. Это: Яна Шпак (выдвинута РО в Забайкальском крае ВПП «Партия Роста»), Юрий Гайдук (выдвинут ЗРО ПП КПРФ), Елена Краузе (выдвинута РО ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Забайкальском крае) и Вячеслав Ушаков (выдвинут ЗРО ПП «Патриоты России»). По итогам подсчёта 99,68% голосов врио губернатора получил 89,62% голосов (248 378) избирателей, тогда как ближайшие соперник — Елена Краузе — 3,32% (9204 голоса).

Отвечая на вопрос ИА REGNUM относительно секрета такой исключительной победы на выборах, Осипов отметил: «Мы работали на нужды людей».

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