Новосибирск, 9 сентября, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) после обработки 100% протоколов на выборах главы города набрал 50,25% голосов. Это следует из данных Новосибирской городской избирательной комиссии.

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Второе место занял самовыдвиженец Сергей Бойко (18,56%), третье — кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (9,35%). Далее идут Наталья Пинус («Российский общенациональный союз»), набравшая 8,28%, и Данияр Сафиуллин («Родина»), набравший 7,32%.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новосибирска составила 20,55%. Досрочные выборы мэра города проходили 6 апреля 2014 года. Явка избирателей тогда составила 32,59%.

Всего на выборах мэра Новосибирска в избирательных бюллетенях числились имена 15 кандидатов. «Единая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата.

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