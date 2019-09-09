Оренбург, 9 сентября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Оренбурге суд вынес приговор в отношении главного бухгалтера управляющей компании. Женщине инкриминировали часть 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

sajinka2 Хищение

Как установлено в ходе судебных заседаний, в 2016 году главбух перечислила 700 тыс. рублей, принадлежащих УК, на счета фирмы и индивидуального предпринимателя. При этом финансист пояснила, что деньги являлись оплатой за работы по благоустройству территории дворов возле жилых домов. Однако эта версия не нашла подтверждения. Проверка показала, что получатели средств не оказывали услуги по благоустройству.

Главного бухгалтера суд признал виновным в незаконной растрате финансов и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Также женщина должна возместить ущерб управляющей компании на 700 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.