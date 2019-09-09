Волгоград, 9 сентября, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Окончательные итоги выборов губернатора Волгоградской области огласили в региональном избиркоме 9 сентября. Комиссии завершили подсчёт всех протоколов. На пост главы региона избран Андрей Бочаров, за него проголосовали свыше двух третей жителей региона, ближайший соперник набрал почти в семь раз меньше голосов. Явка избирателей составила 41,23%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы

«После обработки 100% протоколов побеждает Андрей Бочаров с результатом 76,81% голосов», — уточнили в облизбиркоме.

Второе место занимает Алексей Буров, у него 11,39%. Третьим идёт Владимир Рублев с 6,26%. Сергей Полещук набирает 3,39%.

Андрей Бочаров возглавляет Волгоградскую область с 2014 года.