Астрахань, 9 сентября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. На выборах губернатора Астраханской области по итогам обработки 99,83% бюллетеней лидирует Игорь Бабушкин, за которого проголосовали 75,64% избирателей, или более 185 тысяч человек. Такие данные приводит ЦИК России.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы

Николай Арефьев (КПРФ) набирает 11,81% голосов (28,9 тыс.), Сергей Сычёв («Партия пенсионеров») — 4,82% (11,8 тыс.), Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 5,12% (12,5 тыс.).

По данным на 18:00, явка составила 28,95%. В 2014 году за губернатора проголосовали 40,6% от общего числа избирателей.