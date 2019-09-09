Мурманск, 9 сентября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В Мурманской области обработаны все протоколы УИК. На губернаторских выборах большинство голосов отдано за Андрея Чибиса.

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме, врио губернатора поддержали 60,07% избирателей. В тройке лидеров также оказались Максим Белов — у него 18,27% голосов — и Михаил Антропов, набравший 11,38% голосов.

По предварительным данным, явка на выборах в Заполярье составила 35,82%.