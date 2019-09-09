Черкесск, 9 сентября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. На выборах в парламент Карачаево-Черкесии за «Единую Россию» проголосовали 65,04% избирателей. Результаты партийного объединения в четыре раза выше ближайшего соперника — КПРФ, которая набрала 12,17% голосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

Результаты остальных участников выборов в Народное собрание Карачаево-Черкесии в порядке убывания таковы: «Справедливая Россия» — 6,19%, «Патриоты России» — 5,93%, «Гражданская платформа» — 5,13%, ЛДПР — 5,04%.

Напомним, выборы в парламент Карачаево-Черкесии шестого созыва состоялись в единый день голосования 8 сентября. Они проходили по партийным спискам. Всего по итогам выборов будет распределено 40 депутатских мандатов. За них боролись 270 кандидатов.

Напомним, на прошлых выборах в парламент Карачаево-Черкесии в единый день голосования 14 сентября 2014 года за 50 мандатов боролись 228 кандидатов. Их выдвинули пять партий. На выборах в Народное собрание также победила «Единая Россия», набрав более 73% голосов избирателей.

Результаты КПРФ — 9,38%, «Патриотов России» — 6,38%, «Справедливой России» — 6,26%, ЛДПР — 4,22%.

По итогам выборов в пятый созыв парламента Карачаево-Черкесии 37 мандатов досталось «Единой России», пять — КПРФ, по три «Справедливая Россия» и «Патриоты России» и два — ЛДПР.

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